Deportes Limache y San Luis se unen para ayudar a los damnificados por los incendios en el sur

Ambos clubes disputarán un partido a beneficio en Quillota. La totalidad de lo recaudado será destinado a las familias afectadas por la tragedia en el sur del país.

Bastián Lizama

Deportes Limache y San Luis se unen para ayudar a los damnificados por los incendios en el sur / ÁARON AGUILERA/AGENCIA UNO

La tragedia provocada por los incendios forestales en el sur del país ha movilizado al mundo del fútbol. En ese contexto, Deportes Limache y San Luis de Quillota anunciaron la realización de un partido amistoso solidario con el objetivo de ir en ayuda de las miles de personas afectadas por los siniestros.

La iniciativa fue confirmada por el presidente del cuadro tomatero, César Villegas, quien subrayó el compromiso social de ambas instituciones. “Como familia del fútbol no podemos estar indiferentes ante esta tragedia que está afectando a miles de personas que lo perdieron todo, y por eso junto a San Luis vamos a disputar un partido amistoso para ayudar a nuestros compatriotas”, señaló.

Villegas agregó que la totalidad de lo recaudado será destinado a las familias afectadas por la tragedia. “Todo lo recaudado irá en ayuda de quienes requieren nuestro apoyo en estos duros momentos. Queremos extender la invitación para que nos acompañen este domingo 25 de enero, a las 19:00 horas, en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, a este partido a beneficio, donde además tendremos sorpresas para quienes asistan”, detalló.

El dirigente también destacó que se dispusieron entradas a precios populares con el objetivo de maximizar la recaudación. “La idea es reunir la mayor cantidad de recursos posibles e ir en ayuda directa de los damnificados”, puntualizó.

Los boletos para el amistoso entre Deportes Limache y San Luis, que ya se pueden adquirir a través de Ticketplus, tendrán los siguentes valores:

  • Galería Arauco (Deportes Limache): $1.000 (General)
  • Tribuna Pinto (San Luis): $1.000 (General)
  • Tribuna Preferencial (Mixto): $10.000 (General) / $5.000 (Niños)
  • Tribuna Butaca: $15.000 (General)

