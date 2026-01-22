ANFP reveló la programación oficial de la primera jornada de Copa Chile 2026

La Copa Chile vuelve a escena y levanta el telón de su primera jornada, dando inicio a una nueva edición del prestigioso torneo del fútbol nacional. La temporada pasada, el último equipo en alzar el trofeo fue Huachipato, tras derrotar en penales a Deportes Limache.

Este jueves, la ANFP dio a conocer cuáles serán las fechas, horarios y sedes oficiales para la primera jornada de la Copa Chile, esto sí, cabe recalcar, que solo se programaron los partidos para los clubes de la Primera B, considerando que en paralelo se disputará la primera jornada de la Liga de Primera.

Recuerda que toda la acción de la Copa Chile 2026 la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Primera jornada de Copa Chile

Viernes 30 de enero

19:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Cobreloa | Estadio Regional Calvo y Bascuñán

Sabado 31 de enero

18:00 hrs | Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco | Estadio Bicentenario Chinquihue

| 20:00 hrs | Deportes Copiapó vs. San Luis | Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

| 20:00 hrs | Deportes Santa Cruz vs. Magallanes | Estadio Joaquín Muñoz

| 20:30 hrs | Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica | Estadio Tierra de Campeones

Domingo 01 de febrero