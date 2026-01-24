Dirigió en las Eliminatorias al Mundial 2026 y ahora sueña con asumir en La Roja: “Es obvia la respuesta”

No haber clasificado al Mundial 2026 ha sido una noticia devastadora para la selección chilena, pero también le ha permitido a la ANFP tomarse un buen margen de tiempo para elegir al próximo entrenador de La Roja.

Por el momento, tal como te contamos en ADN Deportes, será Nicolás Córdova quien continúe como interino para todos los amistosos de la presente temporada, aunque ya comienzan a aparecer algunas alternativas que podrían resultar interesantes para el nuevo proceso del fútbol chileno.

En conversación con este medio, Jorge Fossati, exentrenador de la selección peruana en el último proceso de Eliminatorias y que actualmente se encuentra sin trabajo, confesó que le gustaría dirigir a Chile en un futuro.

“Es obvia la respuesta, pero prefiero no darla, porque sería algo no ético, estar ofreciéndose cuando no hay entrenador. Peor todavía si la situación de Nicolás Córdova no está definida”, señaló el uruguayo de 73 años.

El DT, que ha dirigido a clubes como Universitario, Peñarol, Al Ahli, Liga de Quito y Cerro Porteño, entre otros, también manifestó que tomar la dirección de algún equipo chileno sería un buen proyecto, afirmando que incluso ya ha tenido algunos contactos.

“Por ahora no se ha dado que los momentos sean los que se necesitan, porque varias veces me han llamado desde equipos de Chile y justo yo estaba con otros proyectos. Pero sé lo que es jugar y vivir en Chile. Claro que miraría con buenos ojos volver al país, porque me parece un país hermoso”, cerró Fossati.