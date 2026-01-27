El plantel femenino de Universidad de Chile tiene preparado para este sábado 31 de enero un amistoso contra las jugadoras de River Plate. Por primera vez las “Leonas” serán protagonistas en el Estadio Nacional, apuntando a marcar un nuevo hito de espectadores en Chile.

Este martes, en conferencia de prensa, Daniela Zamora, anticipó este partido. “Es un muy buen encuentro que vamos a tener, un amistoso internacional que hace tiempo no se daba y sobre todo en el Estadio Nacional, para nosotras es un orgullo poder pisar esa cancha y por lo mismo nos hemos estado preparando de la mejor manera y llamamos a todos los hinchas que vayan, que nos puedan acompañar”, señaló la capitana de las “Leonas”.

En cuanto a las dificultades de este año, la delantera declaró que “el plantel se ha reforzado de una buena manera sé que también todavía no está cerrado y estamos entrenando con el objetivo primero puesto en este partido y después pensando en las cosas que tenemos de este año. Tenemos el campeonato y también tenemos Copa Libertadores”, aludiendo a las llegadas de Gisela Pino, Lauryn Morales, Kathalina Guerrero, María Silva y Martina Funck.

En cuanto a poder jugar en el “Coloso de Ñuñoa”, manifestó su felicidad. “Para nosotras es un sueño jugar en el Estadio Nacional y lo único que queremos es que se repita como te dije, pisar ya esa cancha es un sueño y ojalá se siga dando”, indicó Daniela Zamora.

Por último, aprovechó la instancia para criticar la falta de organización de la ANFP con respecto al cronograma del Campeonato Nacional Femenino. “Obviamente nos gustaría que ya tuviéramos el calendario completo, no es así, pero nosotros la verdad es que estamos bien enfocadas en prepararnos en este partido de ahora”, cerró la también seleccionada nacional.