Se definen los clasificados: estos serán los partidos de la última jornada de la fase de liga de la Champions League

Continúa la marcha de la actual temporada 25/26 de la Champions League y, mientras algunos clubes como Arsenal o Bayern Múnich ya amarraron su pase a octavos de final, otros luchan por intentar escalar en la tabla buscando su ansiado cupo.

Arsenal continúa siendo el líder de la clasificación con 21 puntos, siendo el único equipo invicto, ganando los siete partidos, seguido por el Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Tottenham Hotspur, Paris Saint Germain, Newcastle y, por último, el Chelsea. Estos son, hasta el momento, los primeros ocho puestos que clasifican directo a octavos de final.

En cuanto a la mitad de la tabla, del puesto 9 al 24, jugarán partidos de playoffs con eliminación directa. Los ocho vencedores se sumarán a los ocho primeros de la tabla en octavos de final.

Por último, del puesto 25 al 36 quedarán eliminados de la competencia sin ningún tipo de opciones. En esta zona hay clubes como el Napoli, actual campeón de Italia, Benfica y Ajax, que podrían quedar fuera de la pelea por la “Orejona”.

Todo se resolverá este miércoles 28 de enero, con 18 partidos en simultáneo, desde las 17:00 horas de Chile, para cerrar la tabla. Entre los duelos más destacados, resalta el choque del PSG con el Newcastle, la visita del Real Madrid al Benfica y el Napoli, que deberá ganarle al Chelsea si no quiere quedar eliminado.

La agenda de la última jornada de fase de la liga

Miércoles 28 de enero

17:00 hrs | PSV vs. Bayern Múnich | Philips Stadion

17:00 hrs | Arsenal vs. Kairat Almaty | Emirates Stadium

17:00 hrs | Union St-Gilloise vs. Atalanta | Lotto Park

17:00 hrs | Club Brujas vs. Marsella | Jan Breydelstadion

17:00 hrs | PSG vs. Newcastle | Parc des Princes

17:00 hrs | Benfica vs. Real Madrid | Estádio da Luz

17:00 hrs | Liverpool vs. FK Qarabag | Anfield

17:00 hrs | Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur | Deutsche Bank Park

17:00 hrs | Pafos vs. Slavia Praga | Alphamega Stadium

17:00 hrs | Bayer Leverkusen vs. Villarreal | BayArena

17:00 hrs | Athletic Club vs. Sporting Portugal | San Mamés

17:00 hrs | Borussia Dortmund vs. Inter de Milán | Signal Iduna Park

17:00 hrs | Manchester City vs. Galatasaray | Etihad Stadium

17:00 hrs | AS Mónaco vs. Juventus | Stade Louis-II

17:00 hrs | Nápoli vs. Chelsea | Diego Armando Maradona

17:00 hrs | Barcelona vs. Copenhague | Spotify Camp Nou

17:00 hrs | Ajax vs. Olympiacos | Johan Cruijff Arena

17:00 hrs | Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt | Riyadh Air Metropolitano