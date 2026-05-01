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Mariana Derderian emplaza a Presidente Kast y pide ley por detectores de humo

La actriz cuestionó los permisos por duelo y llamó a impulsar medidas preventivas tras la muerte de su hijo en 2024.

Verónica Villalobos

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Santiago

La actriz Mariana Derderian compartió una emotiva reflexión en una entrevista, donde abordó el impacto de la muerte de su hijo en 2024 y lanzó un directo mensaje al Presidente José Antonio Kast.

Durante su participación en el podcast Mane Martin, la comunicadora cuestionó el sistema de permisos laborales por duelo, señalando la diferencia con el postnatal. “Cuando nace un hijo tienes seis meses. Cuando muere un hijo, ¿sabes cuántos días tienes? 10”, expresó, agregando además la carga de trámites que debió enfrentar en ese breve periodo.

En esa línea, Derderian también hizo un llamado a fortalecer la prevención de incendios domiciliarios, proponiendo avanzar hacia una normativa que haga obligatoria la instalación de detectores de humo en las viviendas.

Cuestan $7.000 y solo requieren cambiar las pilas. No se te va la vida en eso, pero sí se te va la vida en no tenerlo”, afirmó, subrayando la importancia de una medida accesible que podría evitar tragedias.

Finalmente, la actriz dirigió un mensaje directo al mandatario, apelando a la empatía y sugiriendo que el Estado pueda subsidiar estos dispositivos para familias más vulnerables, como una forma concreta de reducir riesgos en los hogares.

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