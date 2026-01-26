Con aportes a la campaña de un cantante urbano: Vidal y Pulgar hacen millonaria donación para los damnificados por incendios forestales en el sur
Los futbolistas donaron casas para gente que perdió sus hogares en la región del Biobío y Ñuble.
Desde hace algunas semanas, los incendios forestales sacudieron a gran parte de la zona sur de Chile, específicamente en ciudades de las regiones de Biobío y Ñuble.
Es por ello que desde ayer domingo, el cantante Pailita, quien se ha visto muy comprometido por prestar su ayuda a las miles de familias que perdieron todo en los incendios, incentivó a sus seguidores a donar casas para las personas damnificadas con una “historia” a través de su cuenta de Instagram.
El artista partió con su donación personal de 10 hogares, a lo que le siguieron otros rostros como Luckybrown, Youngcister, Pablito Pesadilla, Julianno Sosa, Emilia Dides, entre otros.
Entre ellos, también dijeron presente dos futbolistas: Arturo Vidal y Erick Pulgar, quienes aportaron con 5 y 10 casas cada uno, respectivamente.
El cantante oriundo de Punta Arenas ya suma un total de 68 viviendas donadas a familias afectadas por la emergencia, consolidando una de las iniciativas solidarias más grandes impulsadas por “influencers” nacionales en la zona.
