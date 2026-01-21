Este miércoles, se disputó la segunda tanda de partidos de la fecha 7 de la fase de liga de la Champions League 2025-26, con duelos que tuvieron como protagonistas a varios de los clubes más poderosos de Europa.

La jornada arrancó con dos encuentros en simultáneo: Atlético de Madrid igualó 1-1 en su visita a Galatasaray, mientras que el Qarabağ de Azerbaiyán dio uno de los golpes del día y eliminó al Frankfurt de Alemania tras imponerse en casa por 3-2.

Más tarde, Chelsea aseguró su clasificación a la siguiente ronda tras vencer por 1-0 a Pafos. Lo propio hizo el Bayern Múnich, que timbró su boleto directo a los octavos de final tras derrotar por 2-0 a Royale Union Saint-Gilloise.

Otros de los clubes que abrocharon su cupo a la próxima fase fueron Juventus, que venció por 2-0 como local a Benfica; Liverpool, que se impuso como visitante por 2-0 ante Olympique de Marsella; y Barcelona, que celebró un triunfo 4-2 como forastero frente a Slavia Praga.

La octava y última jornada de la fase de liga, a disputarse el próximo miércoles 28 de enero, definirá qué equipos avanzarán directamente a los octavos de final de la Champions League y cuáles deberán disputar la ronda de playoffs.

Cabe recordar que los clubes que finalicen entre el puesto 1 y 8 accederán directo a octavos, mientras que los equipos ubicados entre el lugar 9 y el 24 disputarán los playoffs o dieciseisavos de final. Hasta ahora, solo Arsenal y Bayern Múnich tiene asegurada su presencia en la ronda de los 16 mejores.

Los resultados de la Champions League hoy miércoles 21 de enero

Galatasaray 1 – 1 Atlético Madrid

Qarabağ FK 3 – 2 Eintracht Frankfurt

Atalanta 2 – 3 Athletic Club

Chelsea 1 – 0 Pafos FC

Bayern Múnich 2 – 0 Royale Union Saint-Gilloise

Juventus 2 – 0 Benfica

Newcastle United 3 – 0 PSV Eindhoven

Olympique de Marseille 0 – 3 Liverpool

SK Slavia Praha 2 – 4 Barcelona

Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026