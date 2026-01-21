;

VIDEOS. La Champions tiene un nuevo clasificado a octavos: los resultados de hoy 21 de enero y cómo quedó la tabla

Este miércoles se completó la séptima y penúltima fecha de la fase de liga del certamen europeo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este miércoles, se disputó la segunda tanda de partidos de la fecha 7 de la fase de liga de la Champions League 2025-26, con duelos que tuvieron como protagonistas a varios de los clubes más poderosos de Europa.

La jornada arrancó con dos encuentros en simultáneo: Atlético de Madrid igualó 1-1 en su visita a Galatasaray, mientras que el Qarabağ de Azerbaiyán dio uno de los golpes del día y eliminó al Frankfurt de Alemania tras imponerse en casa por 3-2.

Más tarde, Chelsea aseguró su clasificación a la siguiente ronda tras vencer por 1-0 a Pafos. Lo propio hizo el Bayern Múnich, que timbró su boleto directo a los octavos de final tras derrotar por 2-0 a Royale Union Saint-Gilloise.

Otros de los clubes que abrocharon su cupo a la próxima fase fueron Juventus, que venció por 2-0 como local a Benfica; Liverpool, que se impuso como visitante por 2-0 ante Olympique de Marsella; y Barcelona, que celebró un triunfo 4-2 como forastero frente a Slavia Praga.

La octava y última jornada de la fase de liga, a disputarse el próximo miércoles 28 de enero, definirá qué equipos avanzarán directamente a los octavos de final de la Champions League y cuáles deberán disputar la ronda de playoffs.

Cabe recordar que los clubes que finalicen entre el puesto 1 y 8 accederán directo a octavos, mientras que los equipos ubicados entre el lugar 9 y el 24 disputarán los playoffs o dieciseisavos de final. Hasta ahora, solo Arsenal y Bayern Múnich tiene asegurada su presencia en la ronda de los 16 mejores.

Los resultados de la Champions League hoy miércoles 21 de enero

  • Galatasaray 1 – 1 Atlético Madrid
  • Qarabağ FK 3 – 2 Eintracht Frankfurt
  • Atalanta 2 – 3 Athletic Club
  • Chelsea 1 – 0 Pafos FC
  • Bayern Múnich 2 – 0 Royale Union Saint-Gilloise
  • Juventus 2 – 0 Benfica
  • Newcastle United 3 – 0 PSV Eindhoven
  • Olympique de Marseille 0 – 3 Liverpool
  • SK Slavia Praha 2 – 4 Barcelona

Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026

  1. Arsenal – 21 pts
  2. FC Bayern München – 18 pts
  3. Real Madrid – 15 pts
  4. Liverpool – 15 pts
  5. Tottenham Hotspur – 14 pts
  6. Paris Saint-Germain – 13 pts
  7. Newcastle United – 13 pts
  8. Chelsea – 13 pts
  9. Barcelona – 13 pts
  10. Sporting CP – 13 pts
  11. Manchester City – 13 pts
  12. Atlético Madrid – 13 pts
  13. Atalanta – 13 pts
  14. Inter – 12 pts
  15. Juventus – 12 pts
  16. Borussia Dortmund – 11 pts
  17. Galatasaray – 10 pts
  18. Qarabağ FK – 10 pts
  19. Olympique de Marseille – 9 pts
  20. Bayer 04 Leverkusen – 9 pts
  21. AS Monaco – 9 pts
  22. PSV Eindhoven – 8 pts
  23. Athletic Club – 8 pts
  24. Olympiacos FC – 8 pts
  25. Napoli – 8 pts
  26. FC København – 8 pts
  27. Club Brugge KV – 7 pts
  28. Bodø/Glimt – 6 pts
  29. Benfica – 6 pts
  30. Pafos FC – 6 pts
  31. Royale Union Saint-Gilloise – 6 pts
  32. AFC Ajax – 6 pts
  33. Eintracht Frankfurt – 4 pts
  34. SK Slavia Praha – 3 pts
  35. Villarreal – 1 pts
  36. Kairat Almaty – 1 pts

