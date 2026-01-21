VIDEOS. La Champions tiene un nuevo clasificado a octavos: los resultados de hoy 21 de enero y cómo quedó la tabla
Este miércoles se completó la séptima y penúltima fecha de la fase de liga del certamen europeo.
Este miércoles, se disputó la segunda tanda de partidos de la fecha 7 de la fase de liga de la Champions League 2025-26, con duelos que tuvieron como protagonistas a varios de los clubes más poderosos de Europa.
La jornada arrancó con dos encuentros en simultáneo: Atlético de Madrid igualó 1-1 en su visita a Galatasaray, mientras que el Qarabağ de Azerbaiyán dio uno de los golpes del día y eliminó al Frankfurt de Alemania tras imponerse en casa por 3-2.
Más tarde, Chelsea aseguró su clasificación a la siguiente ronda tras vencer por 1-0 a Pafos. Lo propio hizo el Bayern Múnich, que timbró su boleto directo a los octavos de final tras derrotar por 2-0 a Royale Union Saint-Gilloise.
Otros de los clubes que abrocharon su cupo a la próxima fase fueron Juventus, que venció por 2-0 como local a Benfica; Liverpool, que se impuso como visitante por 2-0 ante Olympique de Marsella; y Barcelona, que celebró un triunfo 4-2 como forastero frente a Slavia Praga.
La octava y última jornada de la fase de liga, a disputarse el próximo miércoles 28 de enero, definirá qué equipos avanzarán directamente a los octavos de final de la Champions League y cuáles deberán disputar la ronda de playoffs.
Cabe recordar que los clubes que finalicen entre el puesto 1 y 8 accederán directo a octavos, mientras que los equipos ubicados entre el lugar 9 y el 24 disputarán los playoffs o dieciseisavos de final. Hasta ahora, solo Arsenal y Bayern Múnich tiene asegurada su presencia en la ronda de los 16 mejores.
Los resultados de la Champions League hoy miércoles 21 de enero
- Galatasaray 1 – 1 Atlético Madrid
- Qarabağ FK 3 – 2 Eintracht Frankfurt
- Atalanta 2 – 3 Athletic Club
- Chelsea 1 – 0 Pafos FC
- Bayern Múnich 2 – 0 Royale Union Saint-Gilloise
- Juventus 2 – 0 Benfica
- Newcastle United 3 – 0 PSV Eindhoven
- Olympique de Marseille 0 – 3 Liverpool
- SK Slavia Praha 2 – 4 Barcelona
Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026
- Arsenal – 21 pts
- FC Bayern München – 18 pts
- Real Madrid – 15 pts
- Liverpool – 15 pts
- Tottenham Hotspur – 14 pts
- Paris Saint-Germain – 13 pts
- Newcastle United – 13 pts
- Chelsea – 13 pts
- Barcelona – 13 pts
- Sporting CP – 13 pts
- Manchester City – 13 pts
- Atlético Madrid – 13 pts
- Atalanta – 13 pts
- Inter – 12 pts
- Juventus – 12 pts
- Borussia Dortmund – 11 pts
- Galatasaray – 10 pts
- Qarabağ FK – 10 pts
- Olympique de Marseille – 9 pts
- Bayer 04 Leverkusen – 9 pts
- AS Monaco – 9 pts
- PSV Eindhoven – 8 pts
- Athletic Club – 8 pts
- Olympiacos FC – 8 pts
- Napoli – 8 pts
- FC København – 8 pts
- Club Brugge KV – 7 pts
- Bodø/Glimt – 6 pts
- Benfica – 6 pts
- Pafos FC – 6 pts
- Royale Union Saint-Gilloise – 6 pts
- AFC Ajax – 6 pts
- Eintracht Frankfurt – 4 pts
- SK Slavia Praha – 3 pts
- Villarreal – 1 pts
- Kairat Almaty – 1 pts
