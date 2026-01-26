;

“Después de siete años ligados al club, llega el momento de cerrar una etapa muy importante de nuestras vidas”

Tobías Figueroa se despidió de Deportes Antofagasta y dejó el fútbol chileno para seguir su carrera en Uruguay.

Daniel Ramírez

Con un emotivo mensaje, Tobías Figueroa se despidió de Deportes Antofagasta luego de 7 años perteneciendo al club norteño. El delantero argentino dejó el fútbol chileno y recientemente fichó por Albion FC, elenco de la Primera División de Uruguay.

“Hoy me toca escribir unas líneas que nunca son fáciles, pero que salen desde el corazón. Después de siete años ligados al club, llega el momento de cerrar una etapa muy importante de nuestras vidas”, escribió el atacante en una publicación, donde también incluyó a su familia.

“No fueron solo años de trabajo o de fútbol. Fueron años de crecimiento, de aprendizaje, de desafíos, de alegrías y también de momentos difíciles que nos hicieron más fuertes. Antofagasta fue mucho más que un club, fue un hogar para mí y para mi familia, que siempre estuvo a mi lado acompañando este camino”, agregó el futbolista de 33 años.

“Gracias Deportes Antofagasta por abrirnos las puertas, por la confianza y por permitirnos ser parte de tu historia durante estos siete años. Les deseo lo mejor en todo lo que venga. El club y esta ciudad siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones”, concluyó el trasandino.

De esta manera, Tobías Figueroa cierra su etapa en los “Pumas” tras pertenecer al club desde 2019 a 2025, periodo donde también fue cedido a otros clubes. El delantero estuvo a préstamo en Al-Tai de Arabia Saudita (2021), Curicó Unido (2023) y Deportes Copiapó (2024).

