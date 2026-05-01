;

Marcelino Núñez y Ben Brereton van por el ascenso a la Premier League: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo en Chile

El volante chileno está a un paso de ascender a la máxima categoría del fútbol inglés con el Ipswich Town, mientras que el delantero nacional necesita una combinación de resultados para meter al Derby County en los playoffs.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La Championship, segunda división del fútbol inglés, pondrá fin a su fase regular este sábado y definirá el destino de dos futbolistas chilenos que luchan por conseguir el anhelado ascenso a la Premier League.

Se trata de Marcelino Núñez y Ben Brereton. El volante nacional está a un paso del ascenso con el Ipswich Town, mientras que el delantero necesita una combinación de resultados para meter al Derby County en los playoffs.

Revisa también:

ADN

¿Cuándo y a qué hora juegan Marcelino Núñez y Ben Brereton en la última fecha de la Championship?

El Ipswich Town recibirá al Queens Park Rangers este sábado 2 de mayo a las 7:30 horas de Chile. En caso de ganar, jugarán la próxima temporada en la Premier League.

El equipo del mediocampista formado en Universidad Católica marcha en el segundo lugar de la tabla con 81 puntos y depende de sí mismo. Sin embargo el escenario no admite errores: si empatan o pierden, corren el riesgo de ser superados por Millwall (80) o Middlesbrough (79), lo que los relegaría a la liguilla de promoción.

En paralelo, el Derby Country de Ben Brereton enfrentará a Sheffield United este mismo sábado 2 de mayo a las 7:30 horas de Chile. Eso sí, el equipo del delantero chileno no tendrá una tarea fácil.

Los “Rams” marchan en la octava posición con 69 puntos, a solo una unidad de los puestos de playoffs. Sin embargo, no depende de sí mismo. Para mantener viva la opción de ascenso, el Derby está obligado a vencer a Sheffield y esperar que ni Wrexham (70) ni Hull City (70) consigan victorias en sus respectivos duelos.

Solo con esa combinación le permitirá el elenco de Brereton meterse entre los seis mejores y acceder a los playoffs, instancia en la que se define el tercer ascenso a la Premier League.

¿Cómo y dónde ver en vivo los partidos de Marcelino Núñez y Ben Brereton?

Lamentablemente, los duelos de los chilenos por la última jornada de la Championship de Inglaterra no serán transmitidos por ESPN ni por ninguna otra señal de TV.

En Chile, la Championship solo se puede ver a través de Disney+, plataforma de pago que integra los contenidos de ESPN y transmite partidos seleccionados de la liga.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad