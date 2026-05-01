Marcelino Núñez y Ben Brereton van por el ascenso a la Premier League: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo en Chile

La Championship, segunda división del fútbol inglés, pondrá fin a su fase regular este sábado y definirá el destino de dos futbolistas chilenos que luchan por conseguir el anhelado ascenso a la Premier League.

Se trata de Marcelino Núñez y Ben Brereton. El volante nacional está a un paso del ascenso con el Ipswich Town, mientras que el delantero necesita una combinación de resultados para meter al Derby County en los playoffs.

¿Cuándo y a qué hora juegan Marcelino Núñez y Ben Brereton en la última fecha de la Championship?

El Ipswich Town recibirá al Queens Park Rangers este sábado 2 de mayo a las 7:30 horas de Chile. En caso de ganar, jugarán la próxima temporada en la Premier League.

El equipo del mediocampista formado en Universidad Católica marcha en el segundo lugar de la tabla con 81 puntos y depende de sí mismo. Sin embargo el escenario no admite errores: si empatan o pierden, corren el riesgo de ser superados por Millwall (80) o Middlesbrough (79), lo que los relegaría a la liguilla de promoción.

En paralelo, el Derby Country de Ben Brereton enfrentará a Sheffield United este mismo sábado 2 de mayo a las 7:30 horas de Chile. Eso sí, el equipo del delantero chileno no tendrá una tarea fácil.

Los “Rams” marchan en la octava posición con 69 puntos, a solo una unidad de los puestos de playoffs. Sin embargo, no depende de sí mismo. Para mantener viva la opción de ascenso, el Derby está obligado a vencer a Sheffield y esperar que ni Wrexham (70) ni Hull City (70) consigan victorias en sus respectivos duelos.

Solo con esa combinación le permitirá el elenco de Brereton meterse entre los seis mejores y acceder a los playoffs, instancia en la que se define el tercer ascenso a la Premier League.

¿Cómo y dónde ver en vivo los partidos de Marcelino Núñez y Ben Brereton?

Lamentablemente, los duelos de los chilenos por la última jornada de la Championship de Inglaterra no serán transmitidos por ESPN ni por ninguna otra señal de TV.

En Chile, la Championship solo se puede ver a través de Disney+, plataforma de pago que integra los contenidos de ESPN y transmite partidos seleccionados de la liga.