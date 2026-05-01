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Trump endurece discurso contra Irán y advierte posible ofensiva militar: “acuerdo o los aniquilamos”

Las negociaciones continúan, pero Teherán amenaza con responder a nuevos bombardeos.

Nelson Quiroz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las conversaciones con Irán continúan, aunque manifestó su descontento con el proceso y advirtió que evalúa dos posibles salidas al conflicto: un acuerdo o una escalada militar.

Desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó que Teherán “quiere llegar a un acuerdo”, pero reconoció que “no estoy contento, así que veremos qué ocurre”.

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En esa línea, planteó con dureza las opciones sobre la mesa: “O logramos un acuerdo o los aniquilamos”, en referencia a una eventual intensificación de las operaciones junto a Israel.

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Las declaraciones se producen en medio de una nueva propuesta de negociación enviada por Irán a través de mediadores paquistaníes, cuyos detalles aún no se han dado a conocer.

Pese a ello, el gobierno iraní advirtió que responderá con “ataques prolongados y contundentes” si Washington retoma los bombardeos.

El conflicto, que ya suma dos meses, mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas mundial, lo que ha generado preocupación internacional por el impacto en el suministro energético.

España e Italia en el ojo de Trump

Trump también arremetió contra gobiernos europeos, apuntando directamente a España e Italia. “No estoy contento con ellos. Creen que está bien que Irán pueda tener un arma nuclear”, sostuvo, agregando que quienes sostienen esa postura “no son muy inteligentes”.

En paralelo, autoridades iraníes intensificaron contactos diplomáticos con países de la región como Turquía, Qatar y Arabia Saudita, en un intento por destrabar las negociaciones y poner fin a la guerra.

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