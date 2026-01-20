;

VIDEO. Mbappé cumple con la ley del ex: Real Madrid humilla al Mónaco en la Champions League

El conjunto “merengue” se consolida en la parte alta de la tabla con un contundente triunfo en el Bernabéu.

Damián Riquelme

Tras la destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid todavía genera dudas entre sus hinchas en todo el mundo, buscando desesperadamente afirmarse en la Liga Española y pisar fuerte en Champions League.

Este martes por la tarde, los “blancos” recibieron en el Santiago Bernabéu al Mónaco, que necesitaba con urgencia los 3 puntos para asegurar su clasificación a playoffs.

El encuentro comenzó con un tempranero gol de Kylian Mbappé a los 5 minutos, cumpliendo de esta manera con la inexorable ley del ex. Posteriormente, en el minuto 26, el francés volvió a ampliar la cuenta, sumando un doblete más a su historial.

En la segunda parte, el argentino Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Liga de Campeones y su tercer gol en la “casa blanca”.

Cuatro minutos más tarde, los de Arbeloa provocaron el fallo del defensa alemán Thilo Kehrer, que marcó un tanto en propia puerta.

Al minuto 63, Vinicius Junior marcó el quinto, pero al 72, el Mónaco descontó con una anotación de Jordan Teze. Con el partido totalmente dominado, Jude Bellingham anotó el último tanto para el 6-1 merengue.

De esta manera, el Real Madrid se acomoda dentro de la zona alta de la tabla. No obstante, deberán asegurar su paso directo a octavos de final en la última fecha cuando visiten al Benfica de Portugal el miércoles 28 de enero.

