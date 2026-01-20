;

VIDEO. El Arsenal domina la Champions League: triunfo ante el Inter y liderato con puntaje perfecto

Los “Gunners” aseguraron la punta de la fase de liga y se postulan como los grandes favoritos a quedarse con el torneo.

Javier Catalán

Este martes regresó la Champions League con la disputa de la penúltima fecha de la fase de liga, ronda que ha tenido un dominador absoluto, el Arsenal.

En esta séptima jornada, los “Gunners” debían visitar al Inter de Milán en Italia, con la misión de mantenerse en la cima de la tabla y con puntaje perfecto, objetivo que lograron con solidez al imponerse por 3-1.

Los dirigidos por Mikel Arteta abrieron la cuenta tempranamente con un gol de Gabriel Jesús (10′), quien remató un centro dentro del área tras una buena jugada colectiva.

Los locales lograron empatar minutos más tarde gracias a un golazo de Petar Sucic (18′), quien capturó un rebote en la medialuna y sacó un potente remate que dejó sin opciones a David Raya.

Sin embargo, los ingleses no cedieron en su dominio y, mediante una de sus principales armas ofensivas, la pelota parada, volvieron a ponerse en ventaja con el doblete de Gabriel Jesús (31′).

Finalmente, ya en la segunda etapa, Viktor Gyökeres (84′) fue el encargado de cerrar el marcador y sellar el liderato del Arsenal en la fase de liga de la Champions League.

Revisa el resumen del partido

