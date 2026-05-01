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Pasó por la U y La Roja, estaba en el fútbol amateur y ahora vuelve a Primera: fichaje oficial

El lateral derecho Yonathan Andía fue presentado como nuevo refuerzo de Unión La Calera.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Yohathan Andía protagonizó una de las grandes sorpresas del último mercado de pases del fútbol chileno. El exlateral de Universidad de Chile y La Roja firmó con Iberia de Los Ángeles, equipo de la Tercera B, para cumplir su sueño de jugar con el equipo de su ciudad natal. Sin embargo, todo dio un giro en las últimas semanas.

Tras sumar algunos entrenamientos con el elenco de la Región del Biobío, el jugador decidió dar un paso al costado justo antes de su debut oficial en la categoría para sumarse como refuerzo de Unión La Calera. Allí llegará para reemplazar a Javier Saldías, quien sufrió un tromboembolismo pulmonar que lo tiene fuera de las canchas.

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El fichaje del zaguero de 33 años fue confirmado este viernes por el cuadro cementero. “¡Bienvenido de vuelta ‘Cachorro’! Luego de un importante recorrido en clubes de Primera División como Universidad de Chile y Deportes Iquique, Yonathan Andía volverá a vestir la camiseta de Unión La Calera", escribió la institución en redes sociales.

“El futbolista de 33 años estuvo previamente junto a nosotros durante tres temporadas, etapa en la que disputó más de 100 partidos y fue partícipe de nuestra primera campaña internacional en la Copa Sudamericana 2019. ¡Mucho éxito Yonathan!“, agregaron.

Ahora, Andía tendrá que esperar el fin de la primera rueda de la Liga de Primera para ser inscrito y poder competir con el equipo que dirige Martín Cicotello. Su ultima experiencia en la máxima categoría del fútbol chileno fue con Deportes Limache en 2025, donde disputó 21 partidos, sin goles ni asistencias.

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