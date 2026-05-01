Ministro Rau advierte “emergencia laboral” y anuncia indicaciones para proyecto de Sala Cuna en el Día del Trabajo 2026

1 de mayo de 2026 / SANTIAGO El Presidente José Antonio Kast, junto a la primera dama María Pía Adriasola, y el ministro de Trabajo, Tomás Rau, participa en conmemoración del 1 de mayo en el Hospital del Trabajador. En la imagen, Tomas Rau, Ministro del Trabajo y Previcion Social. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reforzó el diagnóstico del gobierno y aseguró que el país enfrenta una “emergencia laboral”, en línea con lo planteado por el Presidente José Antonio Kast.

Durante su intervención en una actividad oficial, la autoridad advirtió que la situación del empleo es crítica.

“Tenemos una tasa de desempleo de 8,9%, más de 925 mil personas que están buscando un trabajo y no lo encuentran”, señaló, agregando que el escenario es aún más complejo para mujeres y jóvenes, con tasas que alcanzan el 10% y el 23%, respectivamente. “Esto no es una estadística, es una urgencia que exige ser atendida”, enfatizó.

1 de mayo de 2026 / SANTIAGO El Presidente José Antonio Kast, junto a la primera dama María Pía Adriasola, y el ministro de Trabajo, Tomás Rau, participa en conmemoración del 1 de mayo en el Hospital del Trabajador. En la imagen, Tomas Rau, Ministro del Trabajo y Previcion Social. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

El ministro Rau recalcó que este panorama obliga a tomar medidas concretas y anunció la creación de una mesa técnica de empleo. “En un mes, no en seis, no en un año, se recogerán ideas de distintos actores (…) para construir propuestas concretas que incentiven la creación de empleo formal”, explicó.

En paralelo, el ministro confirmó avances en el proyecto de Sala Cuna Universal, una de las iniciativas clave en materia laboral. “El proyecto está andando (…) y el 15 de junio vamos a presentar indicaciones”, afirmó, detallando que el Ejecutivo ha solicitado más plazo para perfeccionar la propuesta en diálogo con distintos sectores.

“Nos estamos juntando con todos los rectores, con la sociedad civil, con los parlamentarios, con los gremios, con las PYME, con los movimientos sindicales, con los trabajadores”, indicó.

Asimismo, advirtió sobre los desafíos pendientes en seguridad laboral, recordando que en 2024 murieron 225 personas en accidentes del trabajo.