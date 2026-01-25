Carabineros detiene a Ángela Vivanco en su domicilio por su rol en la “Trama Bielorrusa”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carabineros ingresó este domingo al domicilio de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para concretar su detención, luego de una orden solicitada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, en el marco de la denominada Trama Bielorrusa.

La diligencia se desarrolla mientras el Ministerio Público investiga a Vivanco por los delitos de cohecho y lavado de activos, causa que apunta a presuntos pagos irregulares superiores a 100 millones de pesos.

Los anteriores habrían sido entregados por abogados vinculados al Consorcio Belaz Movitec para influir a favor de una empresa chileno-bielorrusa en un litigio contra Codelco.

Con la orden de detención en curso, se espera que en los próximos días se fije la audiencia de formalización, la que podría realizarse, probablemente, durante esta misma semana.

La detención marca un giro clave en la investigación, luego de que días atrás el máximo tribunal dejara a Vivanco a un paso de ser formalizada, tras acoger la querella de capítulos en su contra.