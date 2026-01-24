;

Ángela Vivanco dice estar “esperando la formalización” por Trama Bielorrusa: “Espero hacer valer mis derechos”

Tras el fallo que acogió la querella de capítulos, la exministra de la Corte Suprema señaló que aguarda la citación judicial y que solicitó declarar ante la Fiscalía.

Martín Neut

Ángela Vivanco

Ángela Vivanco / Hans Scott

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quedó a un paso de ser formalizada luego de que el máximo tribunal acogiera la querella de capítulos presentada en su contra, resolución que habilita a la Fiscalía a avanzar en su persecución penal.

El fallo, adoptado el viernes pasado, además rechazó la apelación interpuesta por Vivanco contra la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ya había dado luz verde a la querella.

Con esto, el Ministerio Público quedó facultado para solicitar audiencia de formalización en el marco de la denominada Trama o Muñeca Bielorrusa, causa en la que se investigan los delitos de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.

Estoy esperando la formalización”

Tras conocerse la resolución, Vivanco reaccionó señalando que se encuentra a la espera de los próximos pasos judiciales.

Estoy esperando la formalización y hacer valer mis derechos en ese procedimiento”, afirmó a Canal 13, agregando que “la formalización es un procedimiento que tienen que pedir fecha”.

La exministra también sostuvo que espera comparecer ante la justicia y participar activamente del proceso. “Eso estoy esperando, para poder comparecer en ese procedimiento, y yo también pedí declarar”, concluyó.

