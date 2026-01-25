Una tormenta eléctrica sorprendió la tarde de este domingo a Santiago, en un escenario climático inusual para la temporada estival.

Luego de varios días de intenso calor, el aumento de la nubosidad derivó en truenos, relámpagos y una leve lluvia en distintos sectores de la capital.

El fenómeno estuvo acompañado por una masiva difusión de registros en redes sociales, donde usuarios compartieron videos y fotografías que muestran potentes truenos, rayos y destellos iluminando el cielo nocturno.

Las imágenes, captadas desde diversos puntos de Santiago, rápidamente se viralizaron y dieron cuenta del evento, generando sorpresa y comentarios por tratarse de un episodio poco común en pleno verano.

La situación se produjo en el marco de una Alerta Temprana Preventiva decretada por Senapred para 10 comunas de la región Metropolitana, ante la probabilidad de precipitaciones en sectores precordilleranos y cordilleranos.

Según los pronósticos, las lluvias se extenderían hasta la madrugada de este lunes.