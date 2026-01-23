Admiten querella de capítulo contra Ángela Vivanco por “Trama Bielorrusa”: puede ser formalizada y quedar en prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de Santiago admitió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la investigación por la llamada “Trama Bielorrusa”.

Con esta resolución, la Fiscalía queda facultada para proceder a la formalización de cargos e incluso solicitar una orden de detención. Así, Vivanco pierde su inmunidad y puede ser sometido a medidas cautelares.

La decisión unánime de la Primera Sala confirma que se cumplen los requisitos legales para avanzar con el antejuicio en su contra, marcando un paso significativo en el caso que investiga presuntas irregularidades en causas tramitadas en el máximo tribunal.

Caso Muñera Bielorrusa

El nombre de Ángela Vivanco se vincula al Caso Muñeca Bielorrusa, una de las aristas más sensibles del Caso Hermosilla, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial. La investigación apunta a decisiones judiciales que habrían beneficiado a intereses privados sobre el Estado.

El origen del caso se remonta a un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida provisionalmente por Vivanco, que en 2023 revirtió una resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó.

La decisión favoreció al consorcio Belaz Movitec SpA, obligando a Codelco a pagar 20 millones de dólares, y motivó la investigación por presunto cohecho y negociación incompatible.