Falta de pruebas deja con firma mensual a imputado por iniciar incendio forestal en Punta de Parra

El acusado fue detenido tras denuncias vecinales y portaba droga al momento del arresto. La defensa aseguró que es un damnificado y cuestionó la identificación de testigos.

El Juzgado de Garantía de Tomé dejó con firma mensual al imputado por el presunto inicio del incendio forestal en Punta de Parra, luego de que se determinara la falta de pruebas para acreditar su participación. El tribunal fijó un plazo de investigación de cinco meses.

El sujeto fue formalizado por incendio de bosques y por una falta por incumplimiento del toque de queda, tras ser detenido el 22 de enero por la PDI y personal municipal, luego de ser señalado por vecinos.

Al momento de su detención portaba 3,66 gramos de cocaína, además de un encendedor y una cajetilla de cigarrillos.

Durante la audiencia, la defensora indicó que el imputado mantiene consumo problemático de drogas y que “él mantiene un buen consumo problemático de drogas, no tiene un domicilio físico porque lo perdió producto del incendio”, agregando que también es damnificado, al igual que su madre y hermanos.

Asimismo, sostuvo que “los testigos indican que eran varias personas y que ellos no estaban en condiciones de reconocerlos por la vestimenta u otra característica física”, descartando la participación de su representado en el inicio del siniestro.

