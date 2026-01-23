;

Marcelo Gallardo zanja el futuro inmediato de Paulo Díaz en River Plate

El chileno espera ofertas con tal de dejar el cuadro “millonario”.

Damián Riquelme

Marcelo Gallardo zanja el futuro inmediato de Paulo Díaz en River Plate

Marcelo Gallardo zanja el futuro inmediato de Paulo Díaz en River Plate / Agencia Getty

Paulo Díaz no vive su mejor momento en River Plate tras un 2025 para el olvido, donde quedaron eliminados en el torneo de Apertura contra Platense en cuartos y en el de Clausura con Racing en octavos de final.

En cuanto a competencias internacionales, tampoco pudieron ser competitivos luego de quedar fuera de la Copa Libertadores en cuartos de final contra el Palmeiras, con un global de ida y vuelta de 5-2.

Revisa también:

ADN

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, comenzó una nueva temporada haciendo una reestructuración a su plantel. Uno de los que no estaría siendo tenido en cuenta es Paulo Díaz, que no fue ni al banco en los amistosos de pretemporada en Uruguay.

Sin embargo, en una publicación en las redes sociales del club que anunciaba a sus jugadores de cara a la apertura 2026, figuraba el apellido del chileno con su dorsal 17.

El formado en Palestino estaría esperando recibir ofertas para poder salir del equipo este mismo mercado de fichajes, pero uno de los motivos por los cuales se ha retrasado su partida de Núñez es el alto salario del central, el cual habría ahuyentado los sondeos del medio chileno.

No obstante, según reveló el diario argentino Olé, si no aparece ninguna oferta, el “Muñeco” mantendrá a Paulo Díaz en el plantel, pero “tendrá chances casi nulas de sumar minutos”.

“Por su profesionalismo, debería entrenar como corresponde porque está contratado y esperar lo que decida el entrenador (...) No se puede ir molesto o resentido del club”, le habría aconsejado su padre a fin de año, según indicó dicho medio.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad