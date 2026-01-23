Marcelo Gallardo zanja el futuro inmediato de Paulo Díaz en River Plate

Paulo Díaz no vive su mejor momento en River Plate tras un 2025 para el olvido, donde quedaron eliminados en el torneo de Apertura contra Platense en cuartos y en el de Clausura con Racing en octavos de final.

En cuanto a competencias internacionales, tampoco pudieron ser competitivos luego de quedar fuera de la Copa Libertadores en cuartos de final contra el Palmeiras, con un global de ida y vuelta de 5-2.

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, comenzó una nueva temporada haciendo una reestructuración a su plantel. Uno de los que no estaría siendo tenido en cuenta es Paulo Díaz, que no fue ni al banco en los amistosos de pretemporada en Uruguay.

Sin embargo, en una publicación en las redes sociales del club que anunciaba a sus jugadores de cara a la apertura 2026, figuraba el apellido del chileno con su dorsal 17.

El formado en Palestino estaría esperando recibir ofertas para poder salir del equipo este mismo mercado de fichajes, pero uno de los motivos por los cuales se ha retrasado su partida de Núñez es el alto salario del central, el cual habría ahuyentado los sondeos del medio chileno.

No obstante, según reveló el diario argentino Olé, si no aparece ninguna oferta, el “Muñeco” mantendrá a Paulo Díaz en el plantel, pero “tendrá chances casi nulas de sumar minutos”.

“Por su profesionalismo, debería entrenar como corresponde porque está contratado y esperar lo que decida el entrenador (...) No se puede ir molesto o resentido del club”, le habría aconsejado su padre a fin de año, según indicó dicho medio.