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Lawrence Vigouroux estira su gran momento en Inglaterra: entre los mejores del torneo

El arquero chileno firmó una gran actuación con Swansea y se metió entre los mejores goleros de la Championship.

Felipe Romo

Getty Images

Getty Images / Athena Pictures

Lawrence Vigouroux atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera a los 32 años, siendo pieza clave del Swansea en la segunda división del fútbol inglés.

El arquero chileno fue la gran figura de los “Swans” ante Norwich City, con ocho atajadas en el empate 1-1 de su equipo. Si bien, cometió una infracción penal, esto no empañó su gran actuación.

Sus buenos números en el elenco galés le valieron meterse entre los mejores guardametas en la edición 2025/2026 de la Championship.

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Vigouroux acumula 12 porterías imbatidas, siendo el cuarto arquero con más arcos en cero del torneo. Además, es el quinto golero con mejor porcentaje de goles evitados con 71%.

Swansea marcha en la 11° posición de la competencia, aún lejos de los puestos que dan acceso de los playoff de ascenso hacia la Premier League, pero el rendimiento del exfutbolista de Everton de Viña del Mar ha estado altura.

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