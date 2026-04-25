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Colegio de Profesores tras propuesta de recortes en Educación: “Invita a almorzar amigos en La Moneda y quiere quitar alimentos a niños”

El gremio advirtió impacto en programas clave como la alimentación escolar.

Verónica Villalobos

AGENCIUNO

AGENCIUNO / Sebastian Beltran Gaete

Santiago

El Colegio de Profesores cuestionó duramente la propuesta de recortes a programas educacionales impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, tras un oficio del Ministerio de Hacienda que plantea ajustes presupuestarios en distintas áreas.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, calificó la medida como “impresentable” y afirmó que “Esto se contradice absolutamente con lo dicho por el presidente Kast en campaña y demuestra que faltó a la verdad”.

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En esa línea, advirtió que los recortes podrían afectar directamente al Programa de Alimentación Escolar, señalando que “Se quiere terminar con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que para muchos estudiantes es su principal comida del día”.

El dirigente también lanzó una crítica directa al mandatario: “Mientras el presidente Kast invita, con fondos públicos, a almorzar a sus amigos en La Moneda, está pretendiendo quitarles la alimentación a los niños en las escuelas”.

Asimismo, alertó por el eventual término de otras iniciativas, como la Beca Vocación de Profesor y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, programas que según indicó, han sido clave para el sistema.

Finalmente, Aguilar enfatizó que “Se necesitan más recursos, no menos, especialmente cuando estas medidas afectan directamente a niños, niñas y adolescentes”, haciendo un llamado a revertir la propuesta.

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