Contundente: Marcelo Gallardo explicó en cuatro palabras por qué “borró” a Paulo Díaz en River Plate

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, protagonizó una acalorada conferencia este domingo tras el empate sin goles ante Vélez Sarsfield por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Argentina, resultado que complicó aún más las opciones del “Millonario” de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Entre las consultas, el “Muñeco” se refirió a las situaciones de Paulo Díaz y Miguel Borja, a quienes dejó fuera de la convocatoria para el partido contra el “Fortín”, y entregó una contundente respuesta.

“Son decisiones técnicas, todas”, lanzó el DT, dejando claro que el defensor chileno no sufrió ningún problema físico que le impidiera jugar y que la decisión de excluirlo del equipo fue exclusivamente suya.

“Es parte del trabajo, de las decisiones que hay que tomar de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Hoy fue un partido, en una formación, que tuvimos que completar con muchos chicos porque no teníamos jugadores disponibles. Estamos atravesando este momento de negatividad", agregó.

En esa línea, Gallardo apuntó: “Hoy se nos volvió a lesionar un jugador a los pocos minutos. Así viene sucediendo hace varias fechas. Todo eso que viene, le tienes que poner el pecho. Porque la cosa cuando no viene bien, no queda otra. Hay que asimilarlo y aceptarlo".

El fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista

Al término de la conferencia, el entrenador de River Plate se cruzó con un periodista que cuestionó su autoexigencia y exigencia hacia los jugadores: “¿De verdad me preguntás eso? ¿Creés que no? ¿Sabés cómo soy? ¿Me conocés? ¿De verdad creés que...?“.

“Me hago cargo del rendimiento, del funcionamiento del equipo. No vine nunca a decir lo contrario, nunca dije nada fuera de la realidad. Punto. Listo. No me vas a decir a mí si soy autoexigente o a querer generar esa duda. Eso no te lo voy a permitir, porque sé lo profesional que soy. La exigencia que tengo conmigo y para este club, el compromiso que tengo conmigo y la institución está fuera de discusión", agregó.

Y sentenció: “Los resultados son negativos, los asumo, pero eso no quiere decir que yo no me exija. Eso no te lo voy a permitir, porque es meterte con mi profesión. Después, podés decir un montón de cosas: que somos un desastre, que no damos dos pases al compañero, que el equipo juega mal... Todo eso está bien, lo acepto. Lo otro, no“.