Sorpresa en la citación de la U para el clásico ante la UC: reaparece un nombre para Gago
El club publicó la lista de convocados para enfrentar a los “Cruzados”.
Universidad de Chile recibirá a la UC en una nueva edición del Clásico Universitario. El equipo de Fernando Gago quiere recuperar terreno en la tabla, mientras que el de Garnero buscará acercarse a los líderes.
El elenco “Azul” publicó la lista de futbolistas citados por el DT argentino, con una sorpresa entre los nombres. Eduardo Vargas aparece en la nómina.
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Sin embargo, según información de ADN Deportes, el delantero no tiene el alta médica para competir, y esto se trataría de un deseo de “Turboman” de estar con sus compañeros en un partido de vital importancia.
Son 21 los futbolistas citados para el clásico ante la UC, pero solo 20 terminan vistiéndose para ser alternativa para el cuerpo técnico.
Vargas sufrió una lesión en el partido ante Ñublense el pasado 13 de abril, que fue diagnosticada como un desgarro distal del gemelo interno de la pierna izquierda.
Lista completa de citados en Universidad de Chile para enfrentar a Católica
- Cristopher Toselli
- Franco Calderón
- Diego Vargas
- Nicolás Ramírez
- Nicolás Fernández
- Maximiliano Guerrero
- Israel Poblete
- Lucas Assadi
- Eduardo Vargas
- Marcelo Morales
- Fabián Hormazábal
- Juan Martín Lucero
- Javier Altamirano
- Charles Aránguiz
- Marcelo Díaz
- Matías Zaldivia
- Ignacio Vásquez
- Gabriel Castellón
- Agustín Arce
- Lucas Barrera
- Vicente Ramírez
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