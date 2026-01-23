FOTOS. El mapa actualizado de los futbolistas chilenos en las grandes ligas de Europa: Cepeda y Loyola agrandan la lista
El delantero y el volante se sumaron a los jugadores nacionales que ya militan en ligas top del fútbol europeo.
Durante el presente mercado, Lucas Cepeda y Felipe Loyola lograron dar el salto a Europa después de realizar buenas campañas en Colo Colo e Independiente, respectivamente.
Cepeda dejó al “Cacique” para ser nuevo jugador del Elche de España, mientras que Loyola cerró su etapa en Argentina y firmó con el Pisa de Italia.
Revisa también:
De esta manera, ambos futbolistas se suman a los chilenos que ya militan en las grandes ligas europeas. Específicamente, en el fútbol español, italiano y francés.
Futbolistas chilenos en ligas top de Europa: mapa actualizado
LaLiga de España contará con la presencia de tres jugadores nacionales este 2026: Alexis Sánchez (Sevilla), Gabriel Suazo (Sevilla) y Lucas Cepeda (Elche).
También hay tres chilenos en la Serie A de Italia: Guillermo Maripán (Torino), Matías Pérez (Lecce) y Felipe Loyola (Pisa).
Mientras que en la Ligue 1 de Francia hay un representante nacional: Francisco Sierralta (Auxerre).
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.