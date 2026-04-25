Presidente Kast responde a críticas por recortes en Educación y emplaza al Gobierno anterior: “Ustedes le quitaron los alimentos a los niños”

Santiago

El Presidente José Antonio Kast abordó las críticas por la propuesta de recortes a programas públicos, especialmente en Educación, y cuestionó duramente a la administración anterior.

Según expuso T13, el mandatario defendió las medidas en el marco del Consejo General de Renovación Nacional, señalando que la oposición ha buscado instalar polémicas sin fundamento. “a buscar el detalle, el ensañamiento político. Un detalle, hacen un escándalo, otro detalle, hacen otro escándalo”, afirmó.

En esa línea, rechazó que se pretenda eliminar beneficios como la alimentación escolar: “Hoy (ellos) dicen ‘van a cortar los alimentos de la Junaeb’ ¿Dónde han visto algo así?”.

Además, justificó las intervenciones en el sistema señalando: “Pregúntenme por qué usamos una ‘bala de plata’ en Junaeb, porque el desastre era total”.

El jefe de Estado también dirigió críticas al gobierno anterior, asegurando que “Miren ustedes cómo funcionaba Junaeb, no eran capaces de entregar los útiles escolares hasta septiembre”.

Finalmente, reforzó sus cuestionamientos indicando que “Ustedes le quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones a no sé cuántos millones de pesos un desayuno; ustedes se quedaban con la plata; algunos no tienen vergüenza”.

Las declaraciones se dan en medio del debate por eventuales ajustes presupuestarios en programas sociales, los que han generado reacciones tanto en el mundo político como en organizaciones vinculadas a la educación.