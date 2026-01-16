El futuro de Paulo Díaz toma forma: River fija el precio para su salida y este sería su nuevo destino

Paulo Díaz vive días claves para definir su futuro en River Plate. El defensa chileno inició el 2026 con un complejo panorama, fuera de la consideración del técnico Marcelo Gallardo, y su destino parece estar cada vez más lejos de Núñez.

Si bien el central de 31 años realizó toda la pretemporada junto al plantel, ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes en el amistoso que el conjunto millonario le ganó a Millonarios en Uruguay. La intención del club es clara: encontrarle una salida.

En ese escenario, el seleccionado nacional ya contempla un posible destino. Según informó TyC Sports, todavía no han aparecido clubes de élite interesados en el chileno, por lo que la opción de ir a Estados Unidos ha cobrado fuerza en los últimos días.

“Tanteado desde Arabia Saudita, el defensor no está dispuesto a volver a vivir en una cultura tan diferente, mucho menos con dos hijos de corta edad”, detalló el citado medio.

River Plate, por su parte, pretende recibir cerca de 3 millones de dólares para dejar partir a Díaz, una cifra inferior a los 3,75 millones de dólares que pagó en su momento por el 70% de su pase.

Por ahora, solo restaría conocer el club de la MLS que está interesado en fichar al ex Palestino y Colo Colo, que mantiene contrato vigente con el cuadro argentino hasta diciembre de 2027.