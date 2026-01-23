El golazo de Cecilio Waterman con que la U de Concepción remontó el marcador ante Montevideo Wanderers / Instagram @futboludec

El pasado 10 de enero comenzó la Serie Río de la Plata, torneo amistoso de pretemporada que se disputa cada verano en Uruguay y que reúne a clubes de Sudamérica para el inicio de sus respectivas competencias oficiales, todo con el objetivo de sumar rodaje futbolístico.

Este jueves, Universidad de Concepción se enfrentó al Montevideo Wanderers en el Parque Alfredo Víctor Viera. El encuentro comenzó complicado para el Campaníl, ya que a los 3 minutos, el joven atacante de 17 años, Roque Ricca, anotó un golazo de volea, desde tres cuartos de cancha, para abrir el marcador.

Sin embargo, no todo salió como esperaban. El equipo chileno reaccionó rápidamente y a los 17 minutos Jeison Fuentealba puso la paridad en el marcador, dejando el encuentro abierto para la segunda parte.

En el complemento, un gran contragolpe de Cecilio Waterman definió el partido. El ex Coquimbo Unido volvió a la región de Biobío después de seis años de la mejor manera, sellando así su primer gol en el retorno al club para el 2-1 final en Uruguay.

Con este triunfo, Universidad de Concepción cerró su participación en la Serie Río de La Plata y se prepara para el debut en la Liga de Primera 2026 ante Coquimbo Unido el sábado 31 de enero, a las 20:30 horas.