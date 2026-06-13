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Pakistán asegura que acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría concretarse en las próximas 24 horas

Shehbaz Sharif afirmó que ambas potencias están cerca de cerrar un entendimiento histórico tras intensas negociaciones diplomáticas.

Nelson Quiroz

Francisco Bueno

Pakistán asegura que acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría concretarse en las próximas 24 horas

Pakistán asegura que acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría concretarse en las próximas 24 horas

01:52

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Un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría concretarse durante las próximas horas, según aseguró este sábado el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

A través de una publicación en la red social X, la autoridad afirmó que ambas naciones estarían cerca de cerrar un entendimiento histórico tras una serie de negociaciones diplomáticas.

“Estamos más cerca de un acuerdo de paz, con la finalización probablemente esperada en las próximas 24 horas”, señaló Sharif, agregando que Pakistán ya se prepara para una eventual firma electrónica del documento.

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Asimismo, agradeció a Washington y Teherán por su disposición al diálogo y manifestó su confianza en que el pacto pueda sentar las bases para una paz duradera en la región.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario de alta tensión. Durante esta jornada, Estados Unidos informó el derribo de varios drones iraníes que, según sus autoridades, tenían como objetivo embarcaciones mercantes en el estratégico estrecho de Ormuz.

En paralelo, desde Irán, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que aún no es posible hablar de un acuerdo definitivo mientras no exista consenso sobre todos los puntos en negociación.

El anuncio también ocurre en un contexto marcado por recientes operaciones de seguridad lideradas por Estados Unidos. Entre ellas, la acción conjunta con autoridades venezolanas que, según informó Washington, terminó con la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera desde 2025.

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