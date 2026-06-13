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Fiscalización sanitaria termina con concejala formalizada por venta de fármacos controlados en Los Lagos

La investigación contempla un plazo de 120 días para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Nelson Quiroz

Marcelo Opitz

Concejala de Puyehue es formalizada por presunta venta ilegal de medicamentos sujetos a control

Concejala de Puyehue es formalizada por presunta venta ilegal de medicamentos sujetos a control

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La concejala de la comuna de Puyehue, Patricia Obando, fue formalizada por el delito de comercialización de medicamentos sujetos a control especial sin la autorización correspondiente, tras una investigación iniciada a raíz de una fiscalización sanitaria realizada en una botica ubicada en la localidad de Entrelagos.

El caso se originó luego de que funcionarios de la Seremi de Salud detectaran en el establecimiento farmacéutico productos cuya venta no está permitida en este tipo de recintos.

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Como resultado de la inspección, la autoridad sanitaria decretó la prohibición de funcionamiento del local y procedió al decomiso de los medicamentos encontrados. Según explicó la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, durante el procedimiento también fueron hallados fármacos sujetos a control especial bajo la Ley 20.000, lo que derivó en nuevas diligencias investigativas.

La imputada, propietaria del establecimiento y actual integrante del concejo municipal de Puyehue, compareció ante el Juzgado de Garantía de Osorno, donde fue formalizada por el Ministerio Público. El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional mientras se desarrolla la investigación.

Asimismo, el tribunal fijó un plazo de 120 días para la realización de las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales en torno a la comercialización de los medicamentos incautados.

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