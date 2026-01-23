Everton busca remecer el mercado con el fichaje de un campeón de América con La Roja / MAURICIO TORO/AGENCIAUNO

Un campeón de América con La Roja asoma como posible refuerzo de Everton. Se trata de Enzo Roco, quien se encuentra sin club tras finalizar su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía.

Según informó el medio Nación Oro y Cielo, existe un interés de la dirigencia “ruletera” por contratar al defensa central. Incluso, el cuerpo técnico comandado por Javier Torrente ya dio el visto bueno para sumar al zaguero, consignó la fuente citada.

Así las cosas, todo dependerá de las negociaciones que se produzcan entre el club y el jugador, quien viene de un largo recorrido en el extranjero con pasos por Elche (España), Espanyol (España), Cruz Azul (México), Besiktas (Turquía), Al-Tai (Arabia Saudita), Al-Riyadh (Arabia Saudita) y Fatih Karagümrük (Turquía).

Vale destacar que Everton lleva cuatro incorporaciones en este mercado de fichajes: el lateral izquierdo Vicente Fernández, el lateral derecho Christopher Barrera, el arquero Esteban Kirkman y el delantero Braian Martínez.