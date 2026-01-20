La temporada 2026 ya está en marcha, y a solo días del inicio de la Liga de Primera, todos los equipos de primera división continúan su preparación, como lo hace por estos días Colo Colo en Uruguay.

El ‘cacique’ disputará este miércoles su quinto encuentro amistoso en suelo ‘charrúa’, el tercero por la Serie Río de La Plata. Le ganaron en penales a Olimpia y cayeron ante Alianza Lima hace unos días.

Resultados que preocupan al pueblo albo con miras a su debut en la Liga de Primera 2026, el que será en Valparaíso ante Deportes Limache el próximo sábado 31 de enero, desde las 12:00 horas.

Para ello, este miércoles se verá las caras con Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo, en lo que será su último amistoso internacional.

Colo Colo vs. Peñarol, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Peñarol, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Serie Río de la Plata lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 21 de enero

EN VIVO | Colo Colo 1-0 Peñarol | Estadio Centenario, Montevideo

Goles: 1-0; 41′ Víctor Felipe Méndez (CC)