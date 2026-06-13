Alfaro habla tras el duro debut de Paraguay en el Mundial y deja una frase demoledora: “Con garra y correr...”

Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay, realizó una fuerte autocrítica tras la dolorosa derrota que sufrió por 4-1 ante Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en su debut por el Grupo D del Mundial 2026.

“Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones. Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler", comenzó declarando el DT argentino en conferencia de prensa.

El entrenador también reconoció que “nos superaron en el plano táctico, técnico y físico. Hay un montón de detalles que tenemos que ajustar. Quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido".

“Es una cuestión de asumir las dificultades y errores que tuvimos, y replantearnos las cosas. Todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar”, agregó.

Pero Alfaro no se quedó ahí y fue categórico sobre los aspectos que sus jugadores deben corregir. “Me habrán escuchado en más de una oportunidad hacer énfasis en la parte física, en la parte técnica, en la parte futbolística, porque sabemos que hay determinados niveles donde con la garra, con correr, no te alcanza. Ahí tenemos las cosas en el debe”, señaló.

“No puedo decir si pesó o no el debut, eso es de cada jugador. Le dije a los jugadores que las emociones son importantes, pero en un Mundial las tenés que dejar de lado. Es la toma de decisiones, acertar, es la concentración, los detalles... Un montón de aspectos que son trascendentes para el destino de un partido", sentenció.

De esta manera, Paraguay intentará recomponerse rápidamente de cara a sus próximos partidos en el Grupo D, donde enfrentará a Turquía el viernes 29 de junio en San Francisco, y posteriormente se medirá ante Australia el jueves 25, también en San Francisco.