Miguel Tapia revive Pateando Piedras a 40 años de su lanzamiento con histórico concierto en el Caupolicán

Santiago

Cuatro décadas después de la publicación de Pateando Piedras, uno de los discos más influyentes de la música chilena, Miguel Tapia anunció un concierto conmemorativo que buscará revivir la esencia de una obra que marcó a varias generaciones y transformó para siempre el sonido del pop nacional.

El espectáculo se realizará el próximo 15 de septiembre en el Teatro Caupolicán, según consignó La Cuarta, exactamente 40 años después de la salida del álbum. Para presentar el show, Tapia regresó a un histórico vagón NS74 del Metro de Santiago, hoy conservado en el Museo Nacional Ferroviario de Quinta Normal, donde recreó la célebre imagen que protagonizó junto a Jorge González y Claudio Narea en los años ochenta.

El músico recordó que Pateando Piedras representó un punto de inflexión para la banda, al incorporar secuenciadores, samplers y nuevas tecnologías inspiradas por grupos como New Order, Depeche Mode y Yazoo. Esa búsqueda sonora dio origen a clásicos como Muevan las industrias, El baile de los que sobran y Por qué no se van, canciones que, según Tapia, continúan resonando en la actualidad.

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Además de interpretar íntegramente parte del repertorio del disco, el concierto incluirá otros éxitos fundamentales de Los Prisioneros, entre ellos We Are Sudamerican Rockers, Corazones Rojos y ¿Quién mató a Marilyn?. El espectáculo contará también con un importante despliegue visual especialmente diseñado para la ocasión.

Las entradas para el evento comenzarán a venderse este lunes 15 de junio a través de https://www.puntoticket.com/