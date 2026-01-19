;

VIDEO. Universidad de Concepción le da una alegría a su gente en medio de la catástrofe: triunfo en su primer amistoso del año

El cuadro penquista debutó con una victoria en la Serie Río de La Plata, imponiéndose a Central Español.

Javier Catalán

Foto: @SerieRdeLP

Foto: @SerieRdeLP

Los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble tienen a gran parte del país mirando hacia el sur, pero mientras muchos sufren, los equipos de fútbol deben seguir con su trabajo, y eso es lo que ocurrió con la Universidad de Concepción.

Por la Serie Río de La Plata, la UdeC tuvo su estreno ante Central Español, club de la Primera División de Uruguay, en un duelo que terminó con triunfo para el “Campanil” mediante lanzamientos penales.

El equipo que ahora dirige Juan Cruz Real mostró sus nuevas caras para afrontar la Liga de Primera, luego de haber ascendido como campeón de la Primera B.

Revisa también:

ADN

En el Estadio Luis Franzini, el conjunto penquista supo mostrarse superior al elenco charrúa, con buen dominio del balón y sin pasar mayores complicaciones en su propia área.

Pese a esa superioridad en el desarrollo del juego, el cuadro universitario no logró romper el cero, por lo que todo se definió desde los 12 pasos, donde Santiago Silva, arquero que llegó como refuerzo en este mercado, fue la gran figura.

El guardameta uruguayo contuvo el primer envío de Central Español y luego, en el tercer remate de la UdeC, fue el propio Silva el encargado de anotar. Finalmente, el “Campanil” se impuso por 4-2, luego de que los uruguayos fallaran nuevamente su último lanzamiento.

Ahora, la Universidad de Concepción deberá volver a la acción en la Serie Río de La Plata el jueves 22 de enero, cuando enfrente a Montevideo Wanderers.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad