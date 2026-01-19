Los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble tienen a gran parte del país mirando hacia el sur, pero mientras muchos sufren, los equipos de fútbol deben seguir con su trabajo, y eso es lo que ocurrió con la Universidad de Concepción.

Por la Serie Río de La Plata, la UdeC tuvo su estreno ante Central Español, club de la Primera División de Uruguay, en un duelo que terminó con triunfo para el “Campanil” mediante lanzamientos penales.

El equipo que ahora dirige Juan Cruz Real mostró sus nuevas caras para afrontar la Liga de Primera, luego de haber ascendido como campeón de la Primera B.

En el Estadio Luis Franzini, el conjunto penquista supo mostrarse superior al elenco charrúa, con buen dominio del balón y sin pasar mayores complicaciones en su propia área.

Pese a esa superioridad en el desarrollo del juego, el cuadro universitario no logró romper el cero, por lo que todo se definió desde los 12 pasos, donde Santiago Silva, arquero que llegó como refuerzo en este mercado, fue la gran figura.

El guardameta uruguayo contuvo el primer envío de Central Español y luego, en el tercer remate de la UdeC, fue el propio Silva el encargado de anotar. Finalmente, el “Campanil” se impuso por 4-2, luego de que los uruguayos fallaran nuevamente su último lanzamiento.

¿RECORDÁS UN GOL DE PENAL ASÍ? Antonio Díaz, jugador de Universidad Concepción, convirtió en la tanda en la que su equipo derrotó 4-2 a Central Español.



Ahora, la Universidad de Concepción deberá volver a la acción en la Serie Río de La Plata el jueves 22 de enero, cuando enfrente a Montevideo Wanderers.