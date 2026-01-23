Coquimbo Unido sondea a un jugador de la U de Chile como refuerzo: esta fue la respuesta de los azules / Pablo Ovalle Isasmendi

Coquimbo Unido sigue trabajando en pos de apuntalar su plantel de cara a una exigente temporada 2026, donde disputarán cinco competencias.

Es así como los “piratas” pusieron sus ojos en un jugador de la U de Chile.

Se trata de Ignacio Vásquez, de 19 años, quien incluso fue contactado por el cuerpo técnico del elenco nortino con tal de convencerlo.

El extremo que llegó al elenco universitario laico desde Cobresal finaliza contrato en abril, con lo que su futuro está en incertidumbre, más aún cuando solo disputó cuatro partidos por el club en 2025.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, la U de Chile desestimó facilitar su salida a Coquimbo Unido.

En el Centro Deportivo Azul apuntan a tener mayor consideración de Ignacio Vásquez en esta temporada, considerando que es uno de los nombres con los cuales el club apunta a cumplir la regla del minutaje sub 21.