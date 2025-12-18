Regreso soñado: Cecilio Waterman estaría a detalles de volver a la Universidad de Concepción
Luego de no renovar con Coquimbo Unido, el delantero panameño tendría conversaciones avanzadas para retornar al “Campanil”.
Un jueves bastante movido es el que ha tenido la Universidad de Concepción en el mercado de transferencias, ya que comienza a poner a punto su plantel para la temporada 2026.
Si durante la tarde ya anunciaron los fichajes de Jorge Espejo y Patricio Romero, ahora podrían concretar un inesperado regreso para reforzar la delantera.
Según información de Sabes Deportes, Cecilio Waterman tiene conversaciones avanzadas para volver al “Campanil” como jugador libre, tras no renovar su contrato con Coquimbo Unido.
El delantero panameño de 36 años regresaría a la Universidad de Concepción luego de su destacado paso en la temporada 2020, cuando, en su primer año en el fútbol chileno, anotó 16 goles.
Ahora, con un título inédito con Coquimbo Unido bajo el brazo —donde además fue el goleador del equipo—, Waterman podría retornar al Biobío con la misión de ayudar a los “Penquistas” a mantenerse en la Primera División.
