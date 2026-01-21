;

“Todas las decisiones son del Presidente”: Eduardo Frei y la posibilidad de asumir un eventual rol en el gobierno de Kast

El exmandatario evitó confirmar un nombramiento tras participar en una actividad con el jefe de Estado electo y reiteró su disposición a colaborar “por Chile”.

Martín Neut

Kast - Frei

Kast - Frei / Sebastian Beltran Gaete

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió de manera escueta a la posibilidad de asumir un cargo en el próximo gobierno de José Antonio Kast, luego de participar en el seminario Reflexiones sobre Chile 2026-2030, organizado por Clapes UC, instancia en la que también expuso el presidente electo.

A la salida de la actividad, Frei fue consultado por la prensa sobre un eventual nombramiento, particularmente en un rol diplomático.

Sin embargo, evitó adelantar definiciones y recalcó que cualquier decisión depende exclusivamente del Mandatario.

“Vinimos a escuchar al Presidente electo, ayer entregó su gabinete y yo sigo trabajando por Chile”, señaló, para luego subrayar que “todas las decisiones son del Presidente y punto”.

“Dispuesto a colaborar en todo”

El acercamiento entre Frei y Kast s e remonta a los días previos a la segunda vuelta presidencial, cuando ambos sostuvieron una reunión que generó críticas al interior de la Democracia Cristiana y derivó en la suspensión de la militancia del exmandatario.

Tras el triunfo electoral, el encuentro se repitió, esta vez con Kast como presidente electo. En ese contexto, Frei ha defendido su disposición al diálogo y la colaboración transversal, asegurando que “como expresidente siempre he trabajado por Chile y voy a seguirlo haciendo”.

Además, recordó su experiencia apoyando a distintos gobiernos, especialmente en el ámbito internacional, afirmando que está “dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile”.

