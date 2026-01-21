;

Justicia acoge querella contra Jorge Sharp tras informe de Contraloría por $18 mil millones sin rendir

Cinco concejales de oposición impulsaron la acción penal, que apunta a eventuales delitos cometidos durante la gestión municipal 2023-2024 y ya fue derivada a Fiscalía.

Martín Neut

Jorge Sharp

Jorge Sharp / Manuel Lema Olguín

El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a tramitación una querella criminal presentada por cinco concejales de oposición contra el exalcalde Jorge Sharp, a raíz de un informe de Contraloría que detectó casi $18 mil millones sin rendición de cuentas en la gestión municipal correspondiente a los años 2023 y 2024.

La acción judicial se origina tras el Informe Final N°151-2025 del órgano contralor, que dio cuenta de graves falencias administrativas y financieras en el tramo final de la administración Sharp, incluyendo conciliaciones bancarias realizadas sin respaldo formal, uso de planillas Excel y pagos efectuados sin la debida acreditación.

Revisa también:

ADN

Estos antecedentes derivaron en sumarios administrativos y en el envío del caso al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Palabras del alcalde

El actual alcalde de Valparaíso y uno de los querellantes, Leonardo Contreras, detalló que se imputan tres figuras penales al exjefe comunal.

“Son tres figuras penales, la primera de ellas malversación de fondos públicos en relación a pagos indebidos por contratos a honorarios, falsificación de documentos públicos en cuanto a la adulteración de los registros de asistencia”, sostuvo.

ADN

Jorge Sharp, Valparaíso, suspensión, abandono de deberes, 1024x576 jpg ok

Agregó que la querella ya fue admitida y derivada a Fiscalía: “Fue sometida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Valparaíso y remitida al Ministerio Público”.

57 horas de atrasos en un solo mes

En materia de probidad, la auditoría también acreditó la realización de actividades proselitistas en horario laboral, involucrando al propio Sharp y a la entonces directora de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer.

En su caso, Contraloría detectó más de 57 horas de atrasos en un solo mes, las que no fueron descontadas de su remuneración, además de manipulaciones en los registros de asistencia, coincidentes con períodos de campaña.

Desde el municipio anunciaron que en las próximas semanas solicitarán una reunión con el fiscal a cargo para avanzar en la investigación penal.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad