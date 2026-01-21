Justicia acoge querella contra Jorge Sharp tras informe de Contraloría por $18 mil millones sin rendir

El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a tramitación una querella criminal presentada por cinco concejales de oposición contra el exalcalde Jorge Sharp, a raíz de un informe de Contraloría que detectó casi $18 mil millones sin rendición de cuentas en la gestión municipal correspondiente a los años 2023 y 2024.

La acción judicial se origina tras el Informe Final N°151-2025 del órgano contralor, que dio cuenta de graves falencias administrativas y financieras en el tramo final de la administración Sharp, incluyendo conciliaciones bancarias realizadas sin respaldo formal, uso de planillas Excel y pagos efectuados sin la debida acreditación.

Estos antecedentes derivaron en sumarios administrativos y en el envío del caso al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Palabras del alcalde

El actual alcalde de Valparaíso y uno de los querellantes, Leonardo Contreras, detalló que se imputan tres figuras penales al exjefe comunal.

“Son tres figuras penales, la primera de ellas malversación de fondos públicos en relación a pagos indebidos por contratos a honorarios, falsificación de documentos públicos en cuanto a la adulteración de los registros de asistencia”, sostuvo.

Agregó que la querella ya fue admitida y derivada a Fiscalía: “Fue sometida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Valparaíso y remitida al Ministerio Público”.

57 horas de atrasos en un solo mes

En materia de probidad, la auditoría también acreditó la realización de actividades proselitistas en horario laboral, involucrando al propio Sharp y a la entonces directora de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer.

En su caso, Contraloría detectó más de 57 horas de atrasos en un solo mes, las que no fueron descontadas de su remuneración, además de manipulaciones en los registros de asistencia, coincidentes con períodos de campaña.

Desde el municipio anunciaron que en las próximas semanas solicitarán una reunión con el fiscal a cargo para avanzar en la investigación penal.