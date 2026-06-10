Ministro Quiroz afirma que megarreforma busca impulsar un “cambio cultural” en Chile: “Aquí hay un cambio de relato”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que la megarreforma impulsada por el Gobierno trasciende el ámbito económico y apunta a generar un cambio cultural en el país, al cuestionar lo que considera una visión predominante durante los últimos años respecto al crecimiento, la inversión y el rol del Estado.

En entrevista con radio Duna, el secretario de Estado sostuvo que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia destinada a modificar la forma en que se aborda el desarrollo económico en Chile. “Lo que estamos haciendo acá, y es la tarea más importante después de este proyecto de ley, es que aquí hay un cambio de relato”, señaló.

Según explicó, el país ha estado marcado por un discurso que, a su juicio, ha dificultado la inversión y el crecimiento económico. En ese contexto, apuntó a una mayor regulación, una carga tributaria más alta y una discusión centrada en las diferencias entre ricos y pobres.

“Nosotros llevamos muchos años con un relato distinto, que dice que tenemos que tener más regulaciones, o sea, contrario a libertad de permiso, con un relato que dice tener menos retorno, o sea, con más impuesto, y además con un relato cultural de los ricos y pobres”, afirmó.

Consultado sobre si la megarreforma representa una batalla cultural dentro del proyecto político del Ejecutivo, Quiroz respondió de forma categórica: “Por supuesto”.

El ministro argumentó que reformas implementadas en el pasado también estuvieron acompañadas de componentes culturales y que la actual administración busca modificar esa lógica. “Estamos tratando de cambiarla porque esa cultura no es funcional al desarrollo económico, a la prosperidad de las personas y a la generación de empleo”, sostuvo.

“Esto no es eliminar ni el rol social del Estado, no es volver a un paraíso libertario porque, por lo demás, nunca lo hubo, sino que es volver a ciertos conceptos básicos que significan un cambio cultural de realidad importante y más o menos sustantivo respecto a lo que venimos escuchando hace 15 años”, concluyó.