Ministro Quiroz afirma que megarreforma busca impulsar un “cambio cultural” en Chile: “Aquí hay un cambio de relato”
El ministro de Hacienda aseguró que la megarreforma no solo busca impulsar el crecimiento económico, sino también modificar la visión predominante sobre la inversión, los impuestos y el rol del Estado.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que la megarreforma impulsada por el Gobierno trasciende el ámbito económico y apunta a generar un cambio cultural en el país, al cuestionar lo que considera una visión predominante durante los últimos años respecto al crecimiento, la inversión y el rol del Estado.
En entrevista con radio Duna, el secretario de Estado sostuvo que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia destinada a modificar la forma en que se aborda el desarrollo económico en Chile. “Lo que estamos haciendo acá, y es la tarea más importante después de este proyecto de ley, es que aquí hay un cambio de relato”, señaló.
Según explicó, el país ha estado marcado por un discurso que, a su juicio, ha dificultado la inversión y el crecimiento económico. En ese contexto, apuntó a una mayor regulación, una carga tributaria más alta y una discusión centrada en las diferencias entre ricos y pobres.
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“Nosotros llevamos muchos años con un relato distinto, que dice que tenemos que tener más regulaciones, o sea, contrario a libertad de permiso, con un relato que dice tener menos retorno, o sea, con más impuesto, y además con un relato cultural de los ricos y pobres”, afirmó.
Consultado sobre si la megarreforma representa una batalla cultural dentro del proyecto político del Ejecutivo, Quiroz respondió de forma categórica: “Por supuesto”.
El ministro argumentó que reformas implementadas en el pasado también estuvieron acompañadas de componentes culturales y que la actual administración busca modificar esa lógica. “Estamos tratando de cambiarla porque esa cultura no es funcional al desarrollo económico, a la prosperidad de las personas y a la generación de empleo”, sostuvo.
“Esto no es eliminar ni el rol social del Estado, no es volver a un paraíso libertario porque, por lo demás, nunca lo hubo, sino que es volver a ciertos conceptos básicos que significan un cambio cultural de realidad importante y más o menos sustantivo respecto a lo que venimos escuchando hace 15 años”, concluyó.
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