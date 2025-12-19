José Antonio Kast visitará nuevamente a Eduardo Frei este viernes en medio de tensión con la DC

El Presidente electo José Antonio Kast sostendrá este viernes una nueva reunión con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en su domicilio de la comuna de Las Condes, tras su triunfo en las elecciones presidenciales.

El encuentro ocurre luego de la polémica cita que ambos sostuvieron en la casa del exmandatario, previo al balotaje, y que llevó al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) a suspender su militancia en el partido.

Lo anterior provocó el malestar de la directiva de la DC, dado que la colectividad formaba parte de la coalición que respaldaba a Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta presidencial.

De esta manera, Eduardo Frei presentó el miércoles pasado sus descargos al TS, donde defendió su derecho a reunirse en el ámbito privado y solicitó levantar la medida preventiva de suspensión de militancia.