Colegio Los Leones gana agónica definición para clasificarse a la final de la Liga Nacional de Básquetbol / Daniel Pino/UnoNoticias

Ayer martes por la noche se vivió una emocionante jornada en la Casa del Deporte para zanjar al campeón de la Conferencia Centro de la Liga Nacional de Básquetbol.

Universidad de Concepción, invicto en la fase regular, recibió a Colegio Los Leones en pos de resolver el quinto juego de la llave.

El partido fue más que parejo, al punto tal que todo se resolvió con un ajustado doble de Felipe Inyaco a 13 segundos del final con el que concretó la victoria 79-78 para el elenco “felino” en la región del Biobío.

Inyaco, arribado desde el torneo argentino a Colegio Los Leones, fue el MVP de la jornada, considerando que completó 22 puntos y 10 rebotes, permitiéndole a los de Quilpué clasificar por tercera edición seguida a las finales de la Liga Nacional de Básquetbol, eliminando al máximo candidato al título, que tuvo a Kevin Rubio como máximo anotador, con 15 puntos.

Con ello, quedó definida la final a partido único en que se resolverá quién será el campeón, con los de la región de Valparaíso enfrentándose a Español de Osorno el sábado 13, a las 20:30 horas, en el Polideportivo del Parque Deportivo Estadio Nacional.