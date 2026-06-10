Corte de luz en la región Metropolitana: Más de 13 mil clientes siguen sin suministro eléctrico

Un nuevo episodio de lluvias está proyectado para este miércoles 10 de junio en distintos sectores de la región Metropolitana.

Sin embargo, se han reportado diversas afectaciones durante el transcurso de la jornada, principalmente lo que tiene que ver con cortes de luz.

Según informa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), casi 30 mil personas se encuentran sin luz, de las cuales cerca de la mitad afecta a usuarios de la región Metropolitana.

En total, son 28.786 clientes que están sin suministro eléctrico en Chile, de los cuales 13.809 corresponden a la región Metropolitana.

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Mientras que las comunas con mayor cantidad de clientes sin luz son Quilicura (7.400), Maipú (2.480), La Florida (628) y Macul (561).