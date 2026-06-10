“Siempre dije: ‘Si me muero, los chiquillos me van a comer... Lo único que le pedía a Dios es que no me violaran’”

Esta semana Mario Sepúlveda, uno de los mineros más recordados del rescate de la mina San José en 2010, dio una entrevista en profundidad en el podcast Somos Rentable. El tema central fue, naturalmente, aquella experiencia que marcó su vida para siempre: estar 69 días atrapado a 800 metros bajo tierra en la región de Atacama.

En medio de la conversación le lanzaron una pregunta fuerte en referencia al canibalismo: “Mario, en algún minuto, y perdona que te pregunte, ¿pensaron en que, si el rescate se demoraba y se acababa la comida, les podía pasar lo mismo que a los uruguayos (de la tragedia de los Andes)?”.

“Si no nos encontraban al día 17, dos días después venían consecuencias gravísimas. Derechamente, pensamientos personales, sin involucrar los pensamientos de ningún otro compañero: en la mía como sobreviviente, yo siempre dije: ‘Si me muero yo, los chiquillos me van a tener que comer nomás po’ huachito“, sostuvo.

Luego agregó: “‘Lo único que le pido a Dios, es que si me muero, estos hueones no me vayan a violar’. Es lo único que uno pide. Pero, que me coman... estás claro que te iban a comer, porque era la ley”.

“Mario, ¿el hambre era tan potente que ya pasaba por tu mente decir: ‘Yo no tendría problema en comer carne humana’?”, siguió el entrevistador. Sepúlveda replicó: “Llega un momento en que la supervivencia se transforma en seguir viviendo. ¿Cómo? Tienes que mirar para el lado nomás y lo tienes que hacer”.

“¿Eso se conversó en algún momento?, ¿era tema", siguieron las interrogantes. “No. Nosotros hablábamos con la mirada, compadre. Nadie hablaba del tema, pero todos pensábamos. La mirada hablaba por nosotros. Todos luchábamos por no quedarnos dormidos”, continuó.