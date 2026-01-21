Dictan prisión preventiva a dos funcionarios y un particular por millonario fraude en COMPIN de Atacama

El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó prisión preventiva para tres personas investigadas por liderar un fraude que afectó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la región de Atacama, cuyo monto supera los $180 millones.

Entre los imputados se encuentran los funcionarios de la institución Alexis Urtulla Campillay y Alex Arévalo Carvajal, además del particular Miguel Véliz Báez.

Según la investigación, los tres coordinaron la tramitación de licencias médicas falsas desde 2019 hasta que la Seremi de Salud presentó la denuncia en agosto del año pasado. La Fiscalía determinó que los acusados son los líderes de una agrupación que contaba con más de 15 personas.

Seis meses para la investigación

El fiscal Luis Miranda señaló que “el Tribunal resolvió respecto de los argumentos que expuso la Fiscalía y dio por acreditados los crímenes de lavado de activos, fraude al fisco, fraude informático, obtención fraudulenta de prestaciones estatales y asociación criminal".

Además, añadió que “a ellos se les imputó la calidad de líderes de esta organización, advirtiendo que muchas de las comunicaciones realizadas para coordinar la obtención de las licencias médicas se realizaban entre ellos".

El juzgado fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, periodo en el que Fiscalía y PDI indagarán la adquisición de bienes con los recursos defraudados y realizarán otros levantamientos de información digital.