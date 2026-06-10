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Disparan contra casa en Santiago y dejan amenaza de muerte: víctima acusa extorsión por $10 millones

El ataque ocurrió en calle San Alfonso, donde se registraron al menos ocho impactos de bala en una vivienda. La PDI investiga el caso.

Juan Castillo

Richard Jiménez

ADN

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Un violento ataque armado afectó a una vivienda ubicada en calle San Alfonso, casi esquina Maquinista Escobar, en la comuna de Santiago, donde desconocidos dispararon contra la fachada y dejaron una amenaza de muerte con presunto carácter extorsivo.

Según los antecedentes preliminares, en la puerta de acceso se contabilizaron al menos ocho impactos de bala.

Además, se habría dejado una carta dirigida al dueño de casa, en la que se le exigiría el pago de $10 millones. El caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

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Víctima denuncia amenazas y cobro de “derecho de piso”

La víctima relató que el ataque ocurrió cerca de las 23:40 horas. “Llegaron en moto, tiraron como ocho balazos en la puerta, en la pared”, señaló. Según contó, estaba acostado cuando escuchó los disparos y, al bajar, encontró su puerta los rastros de los impactos.

El afectado aseguró que no sería la primera vez que recibe amenazas. “Ahora me están mandando unos mensajes extorsionándome, diciendo que tengo que alinearme con ellos, que tengo que pagar”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, los mensajes incluirían amenazas directas contra él y su familia. “Me dice, alíneate conmigo, tienes que pagar derecho de piso, paisano”, relató. Además, aseguró que recibió videos donde se mostraba un arma y municiones.

La víctima indicó que los autores se harían llamar Los Fantasmas, aunque afirmó desconocer quiénes son. “Me iban a meter esos balazos en la cabeza”, dijo sobre una de las amenazas recibidas.

El afectado, comerciante y dueño de un local de ropa desde hace tres meses, aseguró que no cuenta con el dinero exigido. “Yo vendo ropa y mi plata la vuelvo a invertir”, sostuvo.

Una vecina también relató el temor que vivió su familia durante el ataque. “Nos corrimos todos al fondo, nos protegimos atrás de un muro”, señaló.

Por ahora, la PDI deberá establecer quiénes están detrás del ataque, si existe una organización vinculada y si el caso corresponde efectivamente a una extorsión.

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