“Yo no soy...”: Eduardo Frei reacciona a suspensión de militancia de la DC tras reunión con Kast

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle reapareció este miércoles en una actividad pública, en medio de la polémica que enfrenta con la Democracia Cristiana (DC) tras su reunión con el candidato presidencial José Antonio Kast.

El encuentro, realizado hace dos semanas en su domicilio, fue interpretado por la directiva como un gesto político impropio y motivó que el caso fuera enviado al Tribunal Supremo del partido, que evalúa sanciones que podrían llegar hasta la expulsión.

Frei participó en un seminario con motivo de los 20 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, donde destacó el crecimiento de la relación bilateral y el rol del gigante asiático como principal socio comercial del país.

Tras la exposición, la atención se centró en su situación interna en la DC. Consultado por la prensa sobre qué siente frente al eventual quiebre con la colectividad a la que ha pertenecido toda su vida, el exmandatario optó por esquivar el tema.

“¿Qué siento? No soy sintiente, los animales son sintientes”, respondió brevemente y entre risas, sin hacer mayores comentarios.

El proceso disciplinario contra Frei continúa abierto. La dirigencia, encabezada por la secretaria nacional, Alejandra Krauss, ha sostenido que su conducta es “de la mayor gravedad” y pidió aplicar las sanciones más severas.

Actualmente, el expresidente mantiene su militancia suspendida, mientras el Tribunal Supremo analiza si corresponde su expulsión del partido que incluso presidió a comienzos de los años 90 y que fue fundado por su padre, Eduardo Frei Montalva.