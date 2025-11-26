Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana suspende militancia de Eduardo Frei tras reunión con Kast

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Democracia Cristiana (DC) resolvió este miércoles suspender la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tras una revisión del Tribunal Supremo que consideró una serie de actuaciones públicas del exmandatario contrarias a las definiciones del partido.

Según los antecedentes expuestos, Frei llamó a rechazar la propuesta constitucional en 2022, pese a que la DC había optado institucionalmente por aprobar. Al año siguiente ocurrió lo contrario, ya que respaldó el texto constitucional cuando la colectividad había resuelto rechazarlo.

El Tribunal también tomó en cuenta episodios más recientes. En 2025 entregó su respaldo al postulante Maximiliano Luksic en vez de Carolina Rojas, la abanderada oficial de la DC. El último antecedente fue el gesto público hacia José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano.

Estos elementos, en conjunto, motivaron la resolución de suspensión. Desde la DC adelantaron que en los próximos minutos se difundirá un comunicado formal con más detalles sobre la decisión.