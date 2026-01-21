;

VIDEO. Los Tenores analizan los sondeos de Colo Colo por más refuerzos y la presentación de Lucero en la U

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron el triunfo de la UC sobre Huachipato en la Supercopa Chilena 2026.

Los Tenores analizan los sondeos de Colo Colo por más refuerzos y la presentación de Lucero en la U

En la edición de Los Tenores de este miércoles 21 de enero, nuestros panelistas anticiparon el partido en que Colo Colo jugará esta noche ante Peñarol por la Serie Río de La Plata, además de las novedades en torno a posibles refuerzos adicionales para el “Cacique”.

Pancho Mouat, Pamela Juanita Cordero, Leonardo Burgueño, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron la presentación de Juan Martín Lucero en la U de Chile, además de las proyecciones azules en el mercado de fichajes.

Además, analizaron la victoria de Universidad Católica sobre Huachipato en la Supercopa Chilena y anticiparon el cruce, por el mismo torneo, entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 21 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

